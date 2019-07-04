2019-07-04T09:15:25+03:00
Общество

Свыше 42 млн рублей выделили школам, обучающим детей с ОВЗ

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 42 миллионов рублей выделено в Алтайском крае для десяти школ, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства образования и науки, деньги выдели школам на улучшение их материально-технической базы. Большую часть средств направят на модернизацию оборудования мастерских по предпрофессиональной подготовке, а также создание нового профиля по предмету «Технология».

- Детей научат пользоваться бытовым оборудованием для ведения домохозяйства, уборки территории, навыкам младшего медицинского персонала, приемам работы с сантехническим оборудованием, - отмечают в пресс-службе министерства.

Такое направление работы стало необходимо в связи со значительным ежегодным приростом числа детей со сложной структурой дефекта, различной степенью умственной отсталости и расстройством аутистического спектра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Мария-Ра» проиграла суд предпринимателю из села
В Бийске разыскивают молодую девушку
1000-е заявление в приемную комиссию АГМУ подала алтайская школьница, набравшая 100 баллов ЕГЭ по химии
Жителей Алтайского края просят рассказать о качестве своей жизни
В Алтайском крае уже отремонтировали 45 участков дорог
Жительница Барнаула потеряла 1 млн рублей на таблетках для похудения
Селянин пытался зарезать полицейского на Алтае
Массовая авария произошла в Барнауле
Стажерская программа ВТБ Юниор стартовала в 60 городах России
Почти 300 человек переселили из аварийного жилья в Алтайском крае
Новая выставка, посвященная Михаилу Калашникову, открывается в Алтайском крае
Губернатор Алтайского края подписал Кодекс этической деятельности в Интернете
Бийчанин по ошибке перевел мошенникам почти 100 тысяч рублей
Китайская делегация встретилась с правительством Алтайского края