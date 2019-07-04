Свыше 42 млн рублей выделили школам, обучающим детей с ОВЗ
Более 42 миллионов рублей выделено в Алтайском крае для десяти школ, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Как рассказали в пресс-службе регионального министерства образования и науки, деньги выдели школам на улучшение их материально-технической базы. Большую часть средств направят на модернизацию оборудования мастерских по предпрофессиональной подготовке, а также создание нового профиля по предмету «Технология».
- Детей научат пользоваться бытовым оборудованием для ведения домохозяйства, уборки территории, навыкам младшего медицинского персонала, приемам работы с сантехническим оборудованием, - отмечают в пресс-службе министерства.
Такое направление работы стало необходимо в связи со значительным ежегодным приростом числа детей со сложной структурой дефекта, различной степенью умственной отсталости и расстройством аутистического спектра.
ИСТОЧНИК KP.RU