Свыше 42 млн рублей выделили школам, обучающим детей с ОВЗ

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-04T09:15:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 42 миллионов рублей выделено в Алтайском крае для десяти школ, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства образования и науки, деньги выдели школам на улучшение их материально-технической базы. Большую часть средств направят на модернизацию оборудования мастерских по предпрофессиональной подготовке, а также создание нового профиля по предмету «Технология».

- Детей научат пользоваться бытовым оборудованием для ведения домохозяйства, уборки территории, навыкам младшего медицинского персонала, приемам работы с сантехническим оборудованием, - отмечают в пресс-службе министерства.

Такое направление работы стало необходимо в связи со значительным ежегодным приростом числа детей со сложной структурой дефекта, различной степенью умственной отсталости и расстройством аутистического спектра.

ИСТОЧНИК KP.RU