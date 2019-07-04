2019-07-04T07:18:55+03:00
Общество

В Алтайском крае уже отремонтировали 45 участков дорог

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

На 45 краевых объектах, ремонтируемых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», завершены работы. В основном, это автодороги с щебеночным покрытием, но есть и более капиталоемкие объекты.

Как рассказали в пресс-службе Минстроя, накануне завершился ремонт участка трассы «Белоярск-Заринск». В ближайшие два года планируется обновить 15 км этой дороги. В этом строительном сезоне уже отремонтировали 6 км. Общая сумма финансирования за два года составит более 200 млн рублей.

Напомним, что в этом году планируется обновить более 200 объектов в каждом районе Алтайского края. Общая сумма средств, направленная из бюджетов всех уровней, составила порядка 6 млрд рублей.

Читайте также

В Барнауле перекроют участки проспекта Ленина

В столице Алтайского края на время работ по перекладке теплосетей будут перекрыты участки проспекта Ленина и улицы Пионеров (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свыше 42 млн рублей выделили школам, обучающим детей с ОВЗ
«Мария-Ра» проиграла суд предпринимателю из села
В Бийске разыскивают молодую девушку
1000-е заявление в приемную комиссию АГМУ подала алтайская школьница, набравшая 100 баллов ЕГЭ по химии
Жителей Алтайского края просят рассказать о качестве своей жизни
Жительница Барнаула потеряла 1 млн рублей на таблетках для похудения
Селянин пытался зарезать полицейского на Алтае
Массовая авария произошла в Барнауле
Стажерская программа ВТБ Юниор стартовала в 60 городах России
Почти 300 человек переселили из аварийного жилья в Алтайском крае
Новая выставка, посвященная Михаилу Калашникову, открывается в Алтайском крае
Губернатор Алтайского края подписал Кодекс этической деятельности в Интернете
Бийчанин по ошибке перевел мошенникам почти 100 тысяч рублей
Китайская делегация встретилась с правительством Алтайского края