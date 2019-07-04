В Алтайском крае уже отремонтировали 45 участков дорог
На 45 краевых объектах, ремонтируемых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», завершены работы. В основном, это автодороги с щебеночным покрытием, но есть и более капиталоемкие объекты.
Как рассказали в пресс-службе Минстроя, накануне завершился ремонт участка трассы «Белоярск-Заринск». В ближайшие два года планируется обновить 15 км этой дороги. В этом строительном сезоне уже отремонтировали 6 км. Общая сумма финансирования за два года составит более 200 млн рублей.
Напомним, что в этом году планируется обновить более 200 объектов в каждом районе Алтайского края. Общая сумма средств, направленная из бюджетов всех уровней, составила порядка 6 млрд рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU