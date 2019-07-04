Жительница Барнаула потеряла 1 млн рублей на таблетках для похудения
Доверчивая жительница Барнаула стала жертвой мошенников.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, три месяца назад 32-летней женщине позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных структур Москвы. Он сообщил, что в столице задержана группа мошенников, которые продавали поддельные лекарства. Горожанка числится среди потерпевших и ей полагается компенсация, но для получения ее женщине необходимо оплатить судебную тяжбу.
Как оказалось, она действительно несколько лет назад приобретала через интернет таблетки для похудения. Она поверила злоумышленникам и несколькими платежами перевела им 1 млн рублей.
Только спустя три месяца она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».
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ИСТОЧНИК KP.RU