2019-07-04T06:46:25+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула потеряла 1 млн рублей на таблетках для похудения

Дарья САВЕНКО
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Женщина поверила злоумышленникам и несколькими платежами перевела им 1 млн рублей.Женщина поверила злоумышленникам и несколькими платежами перевела им 1 млн рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Доверчивая жительница Барнаула стала жертвой мошенников.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, три месяца назад 32-летней женщине позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных структур Москвы. Он сообщил, что в столице задержана группа мошенников, которые продавали поддельные лекарства. Горожанка числится среди потерпевших и ей полагается компенсация, но для получения ее женщине необходимо оплатить судебную тяжбу.

Как оказалось, она действительно несколько лет назад приобретала через интернет таблетки для похудения. Она поверила злоумышленникам и несколькими платежами перевела им 1 млн рублей.

Только спустя три месяца она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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