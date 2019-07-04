Селянин пытался зарезать полицейского на Алтае

СЕГОДНЯ 06:07 2019-07-04T06:07:01+03:00

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В Алтайском крае под суд пойдет 39-летний житель села Кулунда, который с ножом напал на полицейского при исполнении.

Инцидент произошел ночью 21 июня. На одной из улиц села, полицейские остановили, как позже выяснилось, ранее неоднократно судимого мужчину.

- Он был пьян и его остановили для установления личности. В это время задержанный выхватил нож и ударил им полицейского в живот, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Подозреваемый задержан. Расследование дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Если по итогу суд признает мужчину виновным, то ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU