2019-07-04T06:07:01+03:00
Происшествия

Селянин пытался зарезать полицейского на Алтае

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Полицейского ударили ножом в животПолицейского ударили ножом в животФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

В Алтайском крае под суд пойдет 39-летний житель села Кулунда, который с ножом напал на полицейского при исполнении.

Инцидент произошел ночью 21 июня. На одной из улиц села, полицейские остановили, как позже выяснилось, ранее неоднократно судимого мужчину.

- Он был пьян и его остановили для установления личности. В это время задержанный выхватил нож и ударил им полицейского в живот, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Подозреваемый задержан. Расследование дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Если по итогу суд признает мужчину виновным, то ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свыше 42 млн рублей выделили школам, обучающим детей с ОВЗ
«Мария-Ра» проиграла суд предпринимателю из села
В Бийске разыскивают молодую девушку
1000-е заявление в приемную комиссию АГМУ подала алтайская школьница, набравшая 100 баллов ЕГЭ по химии
Жителей Алтайского края просят рассказать о качестве своей жизни
В Алтайском крае уже отремонтировали 45 участков дорог
Жительница Барнаула потеряла 1 млн рублей на таблетках для похудения
Массовая авария произошла в Барнауле
Стажерская программа ВТБ Юниор стартовала в 60 городах России
Почти 300 человек переселили из аварийного жилья в Алтайском крае
Новая выставка, посвященная Михаилу Калашникову, открывается в Алтайском крае
Губернатор Алтайского края подписал Кодекс этической деятельности в Интернете
Бийчанин по ошибке перевел мошенникам почти 100 тысяч рублей
Китайская делегация встретилась с правительством Алтайского края