Массовая авария произошла в Барнауле

СЕГОДНЯ 05:58 2019-07-04T05:58:39+03:00

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В ночь на 4 июля в Барнауле произошла массовая авария с участием четырех автомобилей.

Как рассказывают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на шоссе Ленточный бор. Столкнулись Камаз, УАЗ, Toyota Ipsum и Toyota Mark II. По словам свидетелей аварии, несмотря на всю серьезность ДТП, обошлось без жертв. Однако движение по трассе было перекрыто.

Тем не менее, судя по снимкам с места происшествия, участники аварии все же получили серьезные повреждения. В особенности легковушки. Обстоятельства ДТП и виновников установит полиция.

Отметим, с 6 июля в Барнауле перероют участки проспекта Ленина и улицы Пионеров для перекладки теплосетей. В связи с этим водителям стоит быть предельно внимательными и осторожными, проезжая данный участок. Полностью ограничения снимут только к концу июля.

ИСТОЧНИК KP.RU