Почти 300 человек переселили из аварийного жилья в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 05:13 2019-07-04T05:34:01+03:00

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В Алтайском крае с начала года из аварийного жилья переселили почти 300 человек.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, общая расселенная площадь составила 5,8 тысячи квадратных метров - это 175 квартир. Расселили людей, живущих в аварийных домах Барнаула и Славгорода, Каменского, Локтевского, Змеиногорского, Мамонтовского и Третьяковского района. Собственники жилых помещений получили выплаты на общую сумму 224,8 миллиона рублей.

К сентябрю 2025 года в Алтайском крае жилищные условия смогут улучшить более восьми тысяч человек, проживающих в 268 домах, признанных аварийными с января 2012 по январь 2017 года, в 13 муниципалитетах.

- На эти цели планируют направить 3,8 миллиарда рублей из федерального бюджета и 38,6 миллиона рублей - из краевого бюджета, - подчеркнули в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU