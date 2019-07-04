Губернатор Алтайского края подписал Кодекс этической деятельности в Интернете

СЕГОДНЯ 04:22 2019-07-04T04:22:00+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал Кодекс добросовестных практик (Кодекс этической деятельности (работы) в сети Интернет).

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства цифрового развития и связи, этот документ является частью совместной работы по защите прав граждан на тайну личной жизни в обеспечении безопасности и сохранении конфиденциальности персональных данных.

Впервые документ, разработанный Роскомнадзором, был подписан осенью 2016 года в Москве на VII Международной конференции «Защита персональных данных». Сегодня в день в список подписавших его входят почти четыре тысячи организаций, компаний и регионов России. Подписавшие документ подтверждают готовность содействовать созданию безопасного информационного пространства, формированию культуры поведения в сети.

Представителями нашего региона в этом списке стали Министерство цифрового развития и связи Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, управление Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу и т.п.

ИСТОЧНИК KP.RU