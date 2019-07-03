2019-07-03T16:24:44+03:00
Происшествия

Бийчанин по ошибке перевел мошенникам почти 100 тысяч рублей

БОРЗОВ Денис
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Мошенники заболтали бийчанина и тот перевел им почти 100 тысяч рублей.

Житель Бийска решил продать частный дом, который достался ему в наследство. Для поиска покупателей 67-летний мужчина разместил объявление на одном интернет-портале по продаже недвижимости.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краб, ему позвонила женщина, которая была якобы заинтересована в покупке недвижимости. Она пояснила, что сейчас находится в Тольятти и поэтому предложила внести предоплату 100 тысяч рублей, чтобы по приезде в город доплатить остальную сумму.

Мужчина обрадовался и пошел навстречу потенциальной покупательнице. Для перевода денег женщина уговорила егоп дойти до ближайшего банкомата. Бийчанин выполнил просьбу и, оказавшись на месте, под диктовку выполнял операции. В итоге потерпевший перечислил мошеннице 95 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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