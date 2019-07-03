Китайская делегация встретилась с правительством Алтайского края

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-03T15:32:25+03:00

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Делегация из Китайской Народной Республики встретилась с представителями правительства Алтайского края.

В ходе встречи китайским гостям рассказали о том, что наш регион – это отличное место для туризма и отдыха туристов из любых стран. Чиновники обсуждали возможности взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях, в том числе в сферах сельского хозяйства и высшего образования.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, акже обсуждался вопрос о повышении поставок пищевой продукции края в Китайскую Народную Республику. В свою очередь, члены делегации заявили, что так же видят перспективы в построении дружеских отношений с Алтайским краем.

«Наше Посольство впервые направляет делегацию в регионы. Мы не можем сказать, что хорошо знаем Россию, потому что она большая и многообразная. Мы выбрали Алтайский край для нашей первой поездки», - поведал советник Посольства Китайской Народной Республики в РФ Чжао Сянжун.

ИСТОЧНИК KP.RU