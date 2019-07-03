2019-07-03T14:03:24+03:00
Общество

В Алтайском крае пройдет Всероссийский слет юных краеведов

БОРЗОВ Денис
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Школьники со всей России соберутся в алтайском лагере. 50 юных историков, географов, этнографов, туристов и экологов приедут в лагерь «Уба». Там с 6 по 12 июля пройдет Всероссийский слет юных краеведов.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, участники покажут свои конкурсные работы и представят команды, составят историко-краеведческую экскурсию и маршрут экологической тропы, сделают описания краеведческого и экологического объектов.

Участники старшей возрастной группы выступят нескольких направлениях: «Военно-историческое краеведение», «Историческое краеведение», «Культура и фольклор родного края». или естественнонаучном («Экологический туризм») направлении на выбор. Для ребят младшей возрастной группы такого ограничения нет.

Также школьники посоревнуются в спортивном ориентировании и технике туризма, участники пройдут краеведческий и экологический маршруты. Педагоги-руководители команд также могут принять участие в конкурсе «Аукцион методических идей». Также для участников проведут вечера алтайских легенд и туристских песен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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