2019-07-03T13:25:56+03:00
Общество

В барнаульском поселке Новосиликатный из-за ремонта теплосети ограничат подачу горячей воды

БОРЗОВ Денис
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Фото: скриншот Яндекс.картыФото: скриншот Яндекс.карты
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В связи с реконструкцией тепловой сети, с 12.00 4 июля до 05.00 5 июля будет ограничена подача горячей воды для части домов барнаульского поселка Новосиликатный. Ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов.

Как сообщает пресс-служба СГК, горячую воду ограничат для 24 жилых домов и 6 социальных учреждений с 12.00 4 июля до 05.00 5 июля. Это время необходимо для переключения поселка на временную обводную тепловую сеть, чтобы избежать отключения ресурса на более длительное время. Всего на этом участке специалисты Сибирской генерирующей компании планируют реконструировать 652 м теплосети диаметром 300 мм.

Список объектов, где будет ограничена подача горячей воды, отмечен на карте.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему отопительному сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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