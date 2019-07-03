2019-07-03T13:04:59+03:00
Общество

Алтайское правительство планирует вытянуть из теневого бизнеса самозанятых граждан

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Изменить размер текста:

Власти Алтайского планируют уменьшить количество теневого бизнеса. Сегодня в этом секторе экономики «задействованы» около 200 тысяч человек. Вытягивать их оттуда планируют государственной поддержкой и нацпроектами.

Как сообщают «Аргументы и факты-Алтай», на эти цели в регионе выделят 1,7 млрд рублей на ближайшие шесть лет. 1,4 млрд из них – средства федерального бюджета, около 186 млн – краевое софинансирование. Также правительство разрабатывает систему налогообложения для самозанятых.

Система пока проработана не до конца. Как пилотный проект она заработает в четырёх регионах страны.

Также чиновники сообщили, что оставшихся в «тени» ждут серьезные штрафы. На сегодняшний день самозанятых могут наказать за незарегистрированное предпринимательство на 500 рублей. После доработки проекта сумма будет увеличена.

К 2024 году правительство края планирует увеличить общее число занятых в малом и среднем предпринимательстве на 60 тысяч человек, чтобы достичь целевого показателя в 329 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Алтайском крае пройдет Всероссийский слет юных краеведов
В барнаульском поселке Новосиликатный из-за ремонта теплосети ограничат подачу горячей воды
В Барнауле перекроют участки проспекта Ленина
В Рубцовске задержали местного депутата горсовета
176 жестоких фактов: обвиняемые воспитатели "Хеппи беби" до сих пор не признали вину
Новоалтаец в пьяной драке убил собутыльника
Минприроды не признает незаконность рубок на территории Алтайского края
«Фестиваль Хорошей песни» Евгения Росса пройдет на Алтае
В День семьи, любви и верности в Барнауле пройдет чемпионат по переносу жен
Дополнительный рейс на Москву открыли из Барнаула
В Бийске закрыли отделение травматологии из-за нехватки кадров
Студенты военного учебного центра АлтГТУ примут военную присягу
Погода на 4 июля 2019 года в Барнауле: дождь, гроза и +28 градусов
На Новом мосту в Барнауле обнаружили тело девушки
Микробиологический ликбез: Clostridium botulinum
Акция «Ночь кино» пройдет в Алтайском крае 24 августа
На участке проспекта Ленина запретят парковку автомобилей
Алтайские трассы перекроют 3 и 4 июля 2019 года
Видеокарту за 18 тысяч рублей украл из магазина барнаулец