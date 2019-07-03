Алтайское правительство планирует вытянуть из теневого бизнеса самозанятых граждан
Власти Алтайского планируют уменьшить количество теневого бизнеса. Сегодня в этом секторе экономики «задействованы» около 200 тысяч человек. Вытягивать их оттуда планируют государственной поддержкой и нацпроектами.
Как сообщают «Аргументы и факты-Алтай», на эти цели в регионе выделят 1,7 млрд рублей на ближайшие шесть лет. 1,4 млрд из них – средства федерального бюджета, около 186 млн – краевое софинансирование. Также правительство разрабатывает систему налогообложения для самозанятых.
Система пока проработана не до конца. Как пилотный проект она заработает в четырёх регионах страны.
Также чиновники сообщили, что оставшихся в «тени» ждут серьезные штрафы. На сегодняшний день самозанятых могут наказать за незарегистрированное предпринимательство на 500 рублей. После доработки проекта сумма будет увеличена.
К 2024 году правительство края планирует увеличить общее число занятых в малом и среднем предпринимательстве на 60 тысяч человек, чтобы достичь целевого показателя в 329 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU