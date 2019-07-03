2019-07-03T12:24:46+03:00
Общество

В Барнауле перекроют участки проспекта Ленина

Дарья САВЕНКО
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В столице Алтайского края на время работ по перекладке теплосетей будут перекрыты участки проспекта Ленина и улицы Пионеров.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, с 6 по 18 июля будет перекрыто движение по всей ширине проезжей части улицы Пионеров в районе административного здания №102б по проспекту Ленина, а также по 2/3 проезжей части дороги четной стороны проспекта Ленина в районе этого же здания.

С 19 по 30 июля будет ограничено движение по 2/3 проезжей части дороги четной и нечетной сторон проспекта Ленина в районе здания №102б. 2/3 проезжей части дороги на нечетной стороне проспекта Ленина в районе жилого дома №113 закроют для транспорта с 31 июля по 14 августа.

Ремонтные работы станут причиной изменения движения трамваев с 26 по 28 июля:

- маршрут №4 закроют;

- маршрут №1 будут следовать по схеме: проспект Калинина, далее по улице Северо-Западная, улице Антона Петрова, улице Советской Армии до трамвайного депо №1;

- маршрут №7 будут следовать по схеме: проспект Красноармейский, улица Анатолия, улица Челюскинцев, проспект Строителей, улица Советской Армии, улица Антона Петрова, далее по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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