В Рубцовске задержали местного депутата горсовета

СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-03T12:20:54+03:00

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Стало известно о задержании депутата фракции ЛДПР Игоря Раченкова. 2 июля 2019 года 56-летний член горсовета был взят под арест и направлен в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По этому же делу могут задержать замначальника управления по ЖКХ и экологии администрации Рубцовска Владимира Веснина.

Как сообщили в ИА «Банкфакс», дело связано с уборкой улиц и вывозом мусора. Ближайшие два месяца рубцовский депутат проведет в СИЗО. Ему грозит до шести лет лишения свободы

Правоохранители вели расследование несколько месяцев, к делу могут быть причастны еще несколько сотрудников администрации Рубцовска

На данный момент неизвестно, будет ли Игорь Раченков исключен из партии ЛДПР. Решение будут принимать 5 июля на совещании местного Координационного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU