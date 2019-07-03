Новоалтаец в пьяной драке убил собутыльника
56-летнего новоалтайца будут судить за убийство. Это уже не первый случай, когда он совершил тяжкое преступление. Ранее мужчина уже был судим.
Как сообщили в пресс-службе СУ следственного комитета по Алтайскому краю, происшествие случилось в апреле этого года. В тот роковой день двое приятелей решили крепко выпить и переборщили. Во время застолья между ними начался конфликт, который перерос в драку.
Ранее судимый новоалтаец решил заработать преимущество за счет подручных предметов. Он взял деревянную палку и начал бить собутыльника по голове и телу. После этого он выхватил нож и ударил им потерпевшего в грудь и бедро.
От полученных травм пострадавший умер. В процессе следствия мужчина свою вину признал. Теперь ему грозит еще одно тюремное заключение.
ИСТОЧНИК KP.RU