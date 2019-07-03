Минприроды не признает незаконность рубок на территории Алтайского края

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-03T10:31:55+03:00

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На сайте правительства Алтайского края прошла онлайн-конференция. Там выступал министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин. Он заявил, что ведомство не признает незаконные рубки на 200 млн рублей, которые выявили правоохранители.

Министру задали вопрос об итогах проверки ФСБ и Россельхоза . Попрядухин считает, что рубки обновления проведены обоснованно. Также он заявляет, что все объемы и виды заготовки древесины согласованы с Рослесхозом и ведутся по Лесному плану Алтайского края, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Но министр заявил, что по другим нарушениям ведомство уже начало проверки.

- В списке Чарышское, Алтайское, Озерское и Залесовское лесничества. Прозрачность проверок обеспечивают созданные комиссии с привлечением общественности, органов власти, сотрудников МЧС, депутатов, экологов, – рассказал Попрядухин.

Также он отметил, что на особо охраняемых природных территориях нарушений не было.

ИСТОЧНИК KP.RU