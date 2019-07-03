В День семьи, любви и верности в Барнауле пройдет чемпионат по переносу жен

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-03T09:31:28+03:00

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В барнаульском парке отдыха ко Дню семьи, любви и верности готовят развлекательную программу. 7 июля в 12.00 в парке «Лесная сказка» состоится праздник-фестиваль «Ромашки». Для всех гостей мероприятия на сцене выступят лучшие артисты краевой столицы. Также планируется провести мастер-классы.

Как сообщили в городской администрации, изюминкой праздника станет чемпионат по переносу жен. Он пройдет в Барнауле уже в четвертый раз. Та семья, которая сможет обойти остальных конкурсантов выиграет 10 тысяч рублей. Уже сегодня можно оставить заявку на участие в чемпионате.

Для этого необходимо позвонить по телефону (3852) 60–88–71. В прошлом году в соревнованиях участвовали 10 семейных пар. Мужчины должны были перенести своих очаровательных жен на дистанции с препятствиями на скорость. Победу одержала семья Орловых.

ИСТОЧНИК KP.RU