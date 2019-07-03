Дополнительный рейс на Москву открыли из Барнаула

СЕГОДНЯ 08:20 2019-07-03T08:20:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла дополнительный рейс из Барнаула в Москву и обратно.

Это связано с большим пассажиропотоком в разгар летнего сезона. Таким образом, с 11 по 22 июля между городами будет летать еще один борт. Причем авиакомпания и до этого выполняла утренний рейс в 7.05 и вечерний в 18.20, но этого оказалось недостаточно. Спрос на направление растет.

Дополнительный самолет будет прилетать в Барнаул из столицы в 7.30 утра, а уже через час, в 8.30 отправляться обратно в Москву. Там принимать борт также будет аэропорт Шереметьево.

- Таким образом, по некоторым дням частота авиасообщения Барнаула и Москвы по средствам «Аэрофлота» увеличивается до трех раз в день, - сообщают в аэропорту имени Германа Титова.

Стоимость билета в одну сторону составит 11982 рубля (билет без учета багажа).

ИСТОЧНИК KP.RU