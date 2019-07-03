Погода на 4 июля 2019 года в Барнауле: дождь, гроза и +28 градусов

СЕГОДНЯ 07:40 2019-07-03T07:40:39+03:00

В Барнауле ожидается жаркая погода с дождем и грозой. Фото: Дарья САВЕНКО

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4 июля 2019 года в Барнауле ожидается жаркая погода с дождем и грозой.

Так, по данным синоптиков, в предстоящую ночь столбик термометра в краевой столице опустится до +13…+15 градусов, в днем поднимется до +26…+28 градусов. Ночью без осадков, во второй половине дня прогнозируется небольшой дождь, гроза, ветер до 10 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов. В ночные и дневные часы в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, град, ветер до 20 метров в секунду.

В последующие дни характер погоды сильно не изменится.

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Август своей погодой совсем не будет радовать - по всему Алтайскому краю ожидается повышенное количество осадков. Норма средней месячной температуры в августе составляет +16,7 градуса (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU