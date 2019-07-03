На участке проспекта Ленина запретят парковку автомобилей

СЕГОДНЯ 07:04 2019-07-03T07:04:12+03:00

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В Барнауле на четной стороне проспекта Ленина от улицы Пролетарской до улицы Партизанской ограничат остановку и стоянку автомобилей. Знаки установят с 23 июля 2019 года.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, такая мера необходима для обеспечения пропускной способности проспекта Ленина и работы техники, обслуживающей автомобильные дороги.

Помимо этого, через две недели, 17 июля 2019 года, от улицы Попова (малая) до улицы Попова будут установлены дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств в ночное время. Это сделают для обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка по улице Юрина.

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ИСТОЧНИК KP.RU