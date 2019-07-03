2019-07-03T06:28:41+03:00
Общество

Алтайские трассы перекроют 3 и 4 июля 2019 года

Дарья САВЕНКО
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В ближайшие два дня – 3 и 4 июля 2019 года – в Барнауле перероют трассы. Причиной станет плановое движение военных колон.

Так, 3 июля с 17:20 до 20:20 ограничат движение для всех видов транспорта на автодороге «н.п. Контошино – н.п. Озеро Красилово». На следующий день, 4 июля, с 22:20 и до 1:20 5 июля, перероют движение на автодороге «н.п. Озеро Красилово – н.п. Контошино – а/д Р-256 – н.п. Полковниково».

Участников дорожного движения краевая Госавтоинспекция призывает отнестись к сложной дорожной обстановке с пониманием. Планируйте заранее свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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