Видеокарту за 18 тысяч рублей украл из магазина барнаулец
Уголовное дело по статье «Кража» возбудили против жителя Барнаула.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне в отделе по продаже бытовой техники одного из ТЦ Барнаула неизвестный мужчина похитил видеокарту за 18 тысяч рублей, и скрылся в неизвестном направлении. Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию.
Вскоре мужчину задержали. Им оказался житель Барнаула 1988 года рождения. Видеокарту он успел продать.
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ИСТОЧНИК KP.RU