Видеокарту за 18 тысяч рублей украл из магазина барнаулец

СЕГОДНЯ 06:08 2019-07-03T06:08:53+03:00

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Уголовное дело по статье «Кража» возбудили против жителя Барнаула.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне в отделе по продаже бытовой техники одного из ТЦ Барнаула неизвестный мужчина похитил видеокарту за 18 тысяч рублей, и скрылся в неизвестном направлении. Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию.

Вскоре мужчину задержали. Им оказался житель Барнаула 1988 года рождения. Видеокарту он успел продать.

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ИСТОЧНИК KP.RU