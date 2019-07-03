2019-07-03T05:47:09+03:00
Общество

В Алтайском крае временно изменится расписание пригородных поездов

Дарья САВЕНКО
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Расписание 15 пригородных поездов в Алтайском крае изменится с 5 по 9 июля в связи с проведением ремонтных работ на пути.

В частности изменения произойдут в графике движения поездов:

№6233 «Аламбай - Барнаул», ежедневно, отправление в 3:14 (на две минуты раньше), прибытие в 7:05 (без изменений);

№6025 «Красный Боец - Барнаул», ежедневно, отправление с разъезда Красный Боец в 5:19 (без изменений), следование по станциям на участке Повалиха - Барнаул на 12 минут раньше, прибытие в 7:16 (на 12 минут раньше);

№7105 «Заринская - Барнаул», по рабочим дням, отправление в 6:48 (на две минуты раньше), прибытие в 8:25 (без изменений);

№6222 «Барнаул - Тягун», ежедневно, отправление в 6:59 (без изменений), прибытие в 10:19 (на пять минут позже);

№6229 «Заринская - Барнаул», ежедневно, отправление в 8:37 (на три минуты раньше), прибытие в 10:46 (на одну минуту раньше);

№6224 «Барнаул - Заринская», ежедневно, отправление в 8:44 (на 12 минут позже), прибытие в 10:53 (на 17 минут позже);

№6226 «Барнаул - Артышта-II», ежедневно, отправление в 9:46 (без изменений), прибытие в 14:07 (на пять минут позже);

№6221 «Тягун - Барнаул», ежедневно, отправление в 12:31 (без изменений), прибытие в 15:52 (на две минуты позже);

№6230 «Барнаул - Заринская», ежедневно, отправление в 13:58 (без изменений), прибытие в 16:08 (на пять минут позже);

№6227 «Заринская - Барнаул», ежедневно, отправление в 14:40 (без изменений), прибытие в 16:49 (на две минуты позже);

№6225 «Артышта-II - Барнаул», ежедневно, отправление в 15:53 (на две минуты раньше), прибытие в 20:13 (без изменений);

№7106 «Барнаул - Аламбай», ежедневно, отправление в 17:15 (без изменений), прибытие в 20:32 (на восемь минут позже);

№6232 «Барнаул - Заринская», ежедневно, отправление в 18:12 (на две минуты позже), прибытие в 20:20 (на семь минут позже);

№6234 «Барнаул - Аламбай», ежедневно, отправление в 20:47 (без изменений), прибытие в 24:31 (на пять минут позже);

№6769 «Аламбай - Заринская», ежедневно, отправление в 21:02 (на восемь минут позже), прибытие в 22:40 (на восемь минут позже).

Более подробную информацию можно получить в пригородных кассах компании или по телефону (3852) 29-21-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

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