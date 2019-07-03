В Бийске стартует уличный музыкальный проект

СЕГОДНЯ 05:23 2019-07-03T05:23:28+03:00

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Проект «StreetBit – Ритмы улиц» стартует в Бийске. Теперь каждое воскресенье на Петровском бульваре будут звучать авторские песни и каверы популярных композиций.

Как сообщает Алтайтурцентр, в июле трехчасовые концерты будут начинаться в 18:00, а в августе – в 17:00. Перед жителями и гостями города выступят солисты и коллективы «Ваниль», Revansh и «Амальгама», Ray, Excellent и «Элевэйторс», Atlantis Suns, Before you sleep и «Горизонталь».

Стать участником фестиваля может любой молодежный музыкальный коллектив. В планах организаторов – приглашать группы из Барнаула и Новосибирска.

Первое выступление музыканты дадут 7 июля. Финальное выступление состоится 1 сентября.

Справка КП

В 2018 году зрителями музыкального фестиваля «StreetBit – Ритмы улиц» стали больше тысячи человек. Воскресный проект стартовал в августе. Его организовали студенты Бийского технологического института, при котором создана музыкальная студия «БИТ».

ИСТОЧНИК KP.RU