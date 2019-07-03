В Бийске стартует уличный музыкальный проект
Проект «StreetBit – Ритмы улиц» стартует в Бийске. Теперь каждое воскресенье на Петровском бульваре будут звучать авторские песни и каверы популярных композиций.
Как сообщает Алтайтурцентр, в июле трехчасовые концерты будут начинаться в 18:00, а в августе – в 17:00. Перед жителями и гостями города выступят солисты и коллективы «Ваниль», Revansh и «Амальгама», Ray, Excellent и «Элевэйторс», Atlantis Suns, Before you sleep и «Горизонталь».
Стать участником фестиваля может любой молодежный музыкальный коллектив. В планах организаторов – приглашать группы из Барнаула и Новосибирска.
Первое выступление музыканты дадут 7 июля. Финальное выступление состоится 1 сентября.
Справка КП
В 2018 году зрителями музыкального фестиваля «StreetBit – Ритмы улиц» стали больше тысячи человек. Воскресный проект стартовал в августе. Его организовали студенты Бийского технологического института, при котором создана музыкальная студия «БИТ».
ИСТОЧНИК KP.RU