Алтайская «молочка» вошла в список запрещенной к продаже в Новосибирской области

СЕГОДНЯ 04:18 2019-07-03T04:24:37+03:00

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Молочную продукцию из Алтайского края с кишечной палочкой обнаружили в магазинах Новосибирской области

Некачественные продукты нашли специалисты Роспотребнадзора в процессе проверки на прилавках магазинов.

Среди молочки нашли фальсификат, опасные сыры, творог с кишечной палочкой, а также продукты, изготовленные предприятиями - «Фантомами».

В список попала алтайская продукция под марками:

Творог с м.д.ж. 5%, изготовитель ООО «Алтайская буренка» (659405, Алтайский край, Зональный район, с. Буланиха, ул. Школьная, 1Б). Молоко пастеризованное, м.д.ж. 2,5%, изготовитель ООО «Экспериментальный сыродельный завод» (656016, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Советской Армии, 66).

Как сообщает информационный портал «Бердск онлайн», по экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе исследованные образцы молочной продукции не соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», в них обнаружены БГКП (бактерии группы кишечной палочки). Будьте осторожны при выборе продуктов к столу.

ИСТОЧНИК KP.RU