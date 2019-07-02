2019-07-02T16:09:42+03:00
Общество

Фестиваль вареника пройдет на Алтае 20 июля

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Праздник вареникаПраздник вареникаФото: Алтайтурцентра
Изменить размер текста:

Фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!» пройдет в Алтайском крае 20 июля. В этом году он состоится уже в пятый раз.

Организаторы не стали долго хранить тайну и уже опубликовали программу своего первого юбилейного праздника. В нее вошли массовый флешмоб, выставка необычных вареников и композиций, самый большой вареничный торт, вареничное дефиле.

- Конечно же, не обойдется без соревнований по лепке и скоростному поеданию вареников, - говорят организаторы.

Так что приезжать на фестиваль однозначно стоит на пустой желудок. В Алтайтурцентре добавляют, что также на празднике состоится традиционная ярмарка сувенирной продукции, турнир по боксу и самбо, творческая программа и многое другое. Каждый найдет для себя что-нибудь интересное и увлекательное – от мала до велика!

В гастрономической составляющей более 20 палаток с варениками и более 50 начинок!

Начало фестиваля в 12.00. Он пройдет в селе Романово Романовского района, в Парке культуры и отдыха (ул. Советская, 52).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захотелось сладенького: Барнаульцу не сделали обещанную скидку на торт
Роддом в Новоалтайске продолжит работу
Ректор АГМУ Игорь Салдан вручил медицинские халаты и фонендоскопы лучшим абитуриентам вуза
Погода на 3 июля 2019 года в Барнауле: дождь и гроза
Жительница Барнаула пыталась убить соседку, узнавшую об отсутствии прописки
Следователи нашли насильника бийчанки спустя 15 лет
Житель Барнаула ограбил офис микрозаймов
Ночную прогулку барнаульских тараканов по городу сняли на видео
Итальянский профессор проведет занятие для алтайских студентов в АлтГТУ
Из Барнаула перестали ходить автобусы в Повалиху и Боровиху
На «Бирюзовой Катуни» спасли более 80 тонущих туристов
В Барнауле откроется выставка «Коты для умножения доброты»
В Барнауле ремонтируют 26 участков улиц
В Бийске легковушка перевернулась на крышу