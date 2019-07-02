Фестиваль вареника пройдет на Алтае 20 июля

СЕГОДНЯ 16:09 2019-07-02T16:09:42+03:00

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Фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!» пройдет в Алтайском крае 20 июля. В этом году он состоится уже в пятый раз.

Организаторы не стали долго хранить тайну и уже опубликовали программу своего первого юбилейного праздника. В нее вошли массовый флешмоб, выставка необычных вареников и композиций, самый большой вареничный торт, вареничное дефиле.

- Конечно же, не обойдется без соревнований по лепке и скоростному поеданию вареников, - говорят организаторы.

Так что приезжать на фестиваль однозначно стоит на пустой желудок. В Алтайтурцентре добавляют, что также на празднике состоится традиционная ярмарка сувенирной продукции, турнир по боксу и самбо, творческая программа и многое другое. Каждый найдет для себя что-нибудь интересное и увлекательное – от мала до велика!

В гастрономической составляющей более 20 палаток с варениками и более 50 начинок!

Начало фестиваля в 12.00. Он пройдет в селе Романово Романовского района, в Парке культуры и отдыха (ул. Советская, 52).

ИСТОЧНИК KP.RU