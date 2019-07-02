Захотелось сладенького: Барнаульцу не сделали обещанную скидку на торт

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-02T15:58:36+03:00

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Житель Барнаула пожаловался в УФАС на сеть кондитерских магазинов «Кузина» за то, что те не сделали ему скидку на торт.

В ходе разбирательства по его заявлению выяснилось, что барнаулец увидел рекламную наклейку на витрине магазина. Она гласила: «-25% скидка на выпечку после 20:00». При этом не было никаких сносок, никакой дополнительной информации и списка товара, участвующего в акции. Не зная о таком «подвохе» покупатель решил приобрести торт, но скидку ему в итоге не сделали. Как выяснилось, акционный ассортимент не включал его.

- В связи с тем, что информация об условиях предоставления скидки на реализуемый товар является существенной, её отсутствие в рассматриваемой рекламе искажает смысл проводимой акции и, как оказалось, вводит в заблуждение потребителей, реклама признана ненадлежащей, нарушающей требования ч. 7 ст. 5 Федерального закона «О рекламе», - поясняют в пресс-службе алтайского УФАС.

Сети магазинов выдали предписание устранить нарушение. Помимо этого материалы дела переданы для возбуждения административного дела и назначения штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU