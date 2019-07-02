Роддом в Новоалтайске продолжит работу
Министерство здравоохранения Алтайского края опровергло ранее появившуюся информацию о том, что в Новоалтайске закроют роддом.
Как рассказали об этом «Толку», изменения в работе все же некоторые планируются. В частности, по словам представителей пресс-службы ведомства, учреждение будет функционировать как больница первого уровня. То есть здесь будут проходить только физиологические роды. Клиника намерена обслуживать пациенток Первомайского, Косихинского, Тальменского и Троицкого районов.
- С учетом высокого дефицита в больнице сотрудники будут трудоустроены в отделения, где они более востребованы. Например, в гинекологическое и педиатрическое. Техперсонал тоже будет трудоустроен, – прокомментировали в ведомстве.
В Минздраве уточняют, что беременные с осложнениями направляются в «Дар» или в краевой центр охраны материнства и детства.
ИСТОЧНИК KP.RU