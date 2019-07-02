2019-07-02T15:42:12+03:00
Общество

Роддом в Новоалтайске продолжит работу

Анна СЕМИНА
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Министерство здравоохранения Алтайского края опровергло ранее появившуюся информацию о том, что в Новоалтайске закроют роддом.

Как рассказали об этом «Толку», изменения в работе все же некоторые планируются. В частности, по словам представителей пресс-службы ведомства, учреждение будет функционировать как больница первого уровня. То есть здесь будут проходить только физиологические роды. Клиника намерена обслуживать пациенток Первомайского, Косихинского, Тальменского и Троицкого районов.

- С учетом высокого дефицита в больнице сотрудники будут трудоустроены в отделения, где они более востребованы. Например, в гинекологическое и педиатрическое. Техперсонал тоже будет трудоустроен, – прокомментировали в ведомстве.

В Минздраве уточняют, что беременные с осложнениями направляются в «Дар» или в краевой центр охраны материнства и детства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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