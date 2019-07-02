Погода на 3 июля 2019 года в Барнауле: дождь и гроза
3 июля 2019 года в Барнауле ожидается пасмурная погода с дождем и грозой.
В ночь на среду столбик термометра в краевой столице опустится до +11…+13 градусов, а днем поднимется до +24…+26. Ветер теплый, южный, 2-7 метро в секунду.
По Алтайскому краю грядущей ночью +11…+16, в предгорных районах до +6 градусов. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов. В ночные и дневные часы в отдельных районах небольшой дождь, в утренние часы местами туман, ветер 2-7, днем до 12 метров в секунду.
Такой же характер погоды ожидается и в последующие дни.
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Еще в начале 2019 года, синоптики предупреждали о том, что июль будет богат на осадки. Так и получилось. Правы они были и в том, что первая декада июля разочарует (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU