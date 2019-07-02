Погода на 3 июля 2019 года в Барнауле: дождь и гроза

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-02T13:16:34+03:00

В Барнауле ожидается пасмурная погода с дождем и грозой. Фото: Дарья САВЕНКО

Изменить размер текста: A A

3 июля 2019 года в Барнауле ожидается пасмурная погода с дождем и грозой.

В ночь на среду столбик термометра в краевой столице опустится до +11…+13 градусов, а днем поднимется до +24…+26. Ветер теплый, южный, 2-7 метро в секунду.

По Алтайскому краю грядущей ночью +11…+16, в предгорных районах до +6 градусов. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов. В ночные и дневные часы в отдельных районах небольшой дождь, в утренние часы местами туман, ветер 2-7, днем до 12 метров в секунду.

Такой же характер погоды ожидается и в последующие дни.

Читайте также

На Барнаул вновь надвигаются дожди и грозы

Еще в начале 2019 года, синоптики предупреждали о том, что июль будет богат на осадки. Так и получилось. Правы они были и в том, что первая декада июля разочарует (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU