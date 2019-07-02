Жительница Барнаула пыталась убить соседку, узнавшую об отсутствии прописки

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-02T13:04:40+03:00

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Жительница Барнаула признана виновной в покушении на убийство соседки.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, днем 9 марта в жилом доме по улице Профинтерна 58-летняя женщина несколько раз ножом ударила соседку по коммунальной квартире. Причиной стало то, что женщина долгое время жила в комнате без прописки и права собственности на жилое помещение, а соседка неоднократно говорила ей об этом и обещала сообщить в полицию. В какой-то момент горожанку это разозлило и она накинулась с ножом, но убить соседку не смогла.

Сама она ранее отбывала наказание за совершение убийства и имела непогашенную судимость. Ее приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU