Следователи нашли насильника бийчанки спустя 15 лет

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-02T12:36:08+03:00

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Житель Томской области предстанет перед судом за изнасилование жительницы Бийска, совершенное более 15 лет назад. В СУ СКР по Алтайскому краю рассказали подробности этого дела.

В ноябре 2003 года обвиняемый, которому на тот момент было 16 лет, а также двое мужчин, ворвались в квартиру, в которой находилась 45-летняя женщина. Обвиняемый и один из его подельников изнасиловали ее.

Уголовное дело по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством» было возбуждено органами прокуратуры, однако, установить виновных оперативно не удалось. Однако, следователями-криминалистами и сотрудниками полиции, состоящими в группе по раскрытию и расследованию преступлений «прошлых лет», работа не прекращалась.

Спустя 15 лет, в конце 2018 года, полицейские установили насильника. Им оказался житель Томской области, отбывавший наказание в местах лишения свободы. Результаты генетической экспертизы подтвердили его причастность к преступлению. Кроме того, его опознала потерпевшая. Свою вину 32-летний мужчина не признал, а также не назвал имя соучастника.

ИСТОЧНИК KP.RU