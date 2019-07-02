Житель Барнаула ограбил офис микрозаймов

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-02T12:13:18+03:00

По «горячим» следам мужчина был задержан. Фото: предоставлено пресс-службой

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Полицейские Барнаула задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на офис микрозаймов. Произошло это в понедельник, 1 июня, на улице Антона Петрова.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина зашел в офис и, угрожая предметом похожим на нож, потребовал из кассы деньги. Девушка послушалась его. Добычей барнаульца стали почти 27 тысяч рублей.

По «горячим» следам мужчина был задержан. Им оказался житель Барнаула 1967 года рождения, ранее не судимый. Он дал признательные показания. Похищенное частично изъято.

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU