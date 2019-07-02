Ночную прогулку барнаульских тараканов по городу сняли на видео

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-02T11:13:05+03:00

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В соцсетях жительница Барнаула поделилась фото и видео большого количества тараканов, которые живут в канализационных коллекторах и теплотрассах. Ночью они выползают на улицы города, говорится в сообществе «Барнаул 22».

Происходящее на улицах Барнаула в позднее время суток сняла на видео одна из жительниц города Анна.

- Хотелось бы поделиться с жителями города и рассказать, кто живет в коллекторах и теплотрассах. Ночью они выходят доедать все то, что не доели голуби, бездомные кошки и собаки, - указала в посте девушка.

На видео большое количество тараканов непринужденно бегает по асфальту и доедает оставшиеся на земле объедки. К слову, один из жителей города пошутил над происходящим и провел аналогию с известным фильмом.

- Вызывайте людей в чёрном, поблизости пришелец, - написал Алексей.

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ИСТОЧНИК KP.RU