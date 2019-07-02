2019-07-02T09:48:48+03:00
Происшествия

На «Бирюзовой Катуни» спасли более 80 тонущих туристов

Дарья САВЕНКО
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Будьте осторожны при отдыхе на воде.Будьте осторожны при отдыхе на воде.Фото: предоставлено пресс-службой
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Ежегодно в летний период на территории туркластера «Бирюзовая Катунь» спасатели следят за ситуацией воде. В этом году профилактический пост работает с 15 июня по 15 августа. За первые 15 дней патрулирования из воды было спасено уже более 80 человек.

- Было много случаев опрокидывания судов. Зачастую люди, развлекаясь, даже находясь в нетрезвом виде, прыгали сами с бортов в надежде на то, что их спасет спасжилет. Но вода холодная и разогретый человек сразу может получить шок. Это зависит от индивидуальных особенностей организма, но такие случаи были, - рассказывает начальник поисково-спасательного подразделения краевого спасательного отряда Владимир Присяжных.

Спасатели сразу же выезжают за человеком на моторной лодке и доставляют его на берег.

- Очень серьезный случай был: опрокинулся рафт, в нем было человек 10-12 и все оказались в воде. Перевернулся рафт кверху килем, инструктора унесло течением дальше по реке и люди остались в воде. Паниковали, потому что не знали, как перевернуть, поставить обратно рафт. Там были и дети, и женщины. В итоге все получили небольшое переохлаждение, ребёнок получил серьёзную стрессовую нагрузку, - вспомнил Владимир Присяжных.

ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминает: будьте осторожны при отдыхе на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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