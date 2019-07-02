2019-07-02T09:26:47+03:00
Звезды

В Барнауле откроется выставка «Коты для умножения доброты»

Дарья САВЕНКО
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В среду, 3 июля, в Государственном художественном музее Алтайского края открывается выставка «Коты для умножения доброты».

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства культуры, выставка заслуженного художника России из Санкт-Петербурга Юрия Люкшина представляет 32 графические работы. «Коты для умножения доброты» уже побывали уже в музеях Санкт-Петербурга, Ярославля, Петрозаводска, Пушкинских Гор, Великого Новгорода, Мурманска, Челябинска, Магнитогорска, Новосибирска.

Ознакомиться с экспозицией можно с 3 июля по 8 сентября 2019 года по адресу: улица Максима Горького, 16. Телефон для справок: 8 (3852) 50-22-24.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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