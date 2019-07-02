2019-07-02T08:32:28+03:00
Происшествия

В Бийске легковушка перевернулась на крышу

Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы Аварком Бийск "Все ДТП Бийска»Фото: со страницы Аварком Бийск "Все ДТП Бийска»Фото: скриншот сайта
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В городе Бийске Алтайского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковушка перевернулась на крышу.

Как рассказали сотрудники аварийного комиссариата, авария произошла в понедельник, 1 июля, около семи часов вечера, в районе Межрайбаза. Водитель на автомобиле ВАЗ-21099 ехал от улицы Трофимова в сторону поселка Мирного и столкнулся с автомобилем Toyota Probox, владелец которого хотел развернуться.

Представитель японского автопрома передним бампером задел ВАЗ, от чего последний налетел на бетонный блок на обочине дороги и перевернулся. В результате ДТП травмы получили все люди, находившиеся в этой машине. Степень тяжести уточняется. Что касается второго участника аварии, то он, судя по снимкам, отделался легким испугом.

Все обстоятельства произошедшего установит полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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