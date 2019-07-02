Госавтоинспекция Барнаула набирает инспекторов ДПС
Госавтоинспекция Барнаула объявила о приеме на службу инспекторов ДПС.
Требования к кандидатам следующие:
- до 35 лет;
- высшее образование;
- отсутствие судимости;
- отслужившие в армии;
- годные по здоровью и деловым качествам к службе в ОВД;
- граждане РФ.
Как отметили в ГИБДД, сотрудники ДПС имеют стабильную, своевременная зарплату, которая увеличивается от выслуги лет, возможность карьерного роста и выхода на пенсию после 20 лет службы (с учётом армии). Также сотрудники могут получать бесплатное высшее образование в заведениях МВД, бесплатное медобслуживание.
- Еще одним преимуществом является ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток (без учёта выходных и проезда к месту отпуска). Отпуск увеличивается в зависимости от выслуги, - отметили в ГИБДД,
Обращайтесь по адресу: ул. 10-я Западная, 5, Отдельный батальон ДПС ГИБДД по г. Барнаулу, тел.: 393-530, 393-550 (отдел кадров).
ИСТОЧНИК KP.RU