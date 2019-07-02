2019-07-02T07:53:53+03:00
Общество

Госавтоинспекция Барнаула набирает инспекторов ДПС

САПОЖКОВА Александра
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Сотрудник ДПССотрудник ДПСФото: Олег УКЛАДОВ
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Госавтоинспекция Барнаула объявила о приеме на службу инспекторов ДПС.

Требования к кандидатам следующие:

- до 35 лет;

- высшее образование;

- отсутствие судимости;

- отслужившие в армии;

- годные по здоровью и деловым качествам к службе в ОВД;

- граждане РФ.

Как отметили в ГИБДД, сотрудники ДПС имеют стабильную, своевременная зарплату, которая увеличивается от выслуги лет, возможность карьерного роста и выхода на пенсию после 20 лет службы (с учётом армии). Также сотрудники могут получать бесплатное высшее образование в заведениях МВД, бесплатное медобслуживание.

- Еще одним преимуществом является ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток (без учёта выходных и проезда к месту отпуска). Отпуск увеличивается в зависимости от выслуги, - отметили в ГИБДД,

Обращайтесь по адресу: ул. 10-я Западная, 5, Отдельный батальон ДПС ГИБДД по г. Барнаулу, тел.: 393-530, 393-550 (отдел кадров).

ИСТОЧНИК KP.RU

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