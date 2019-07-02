Барнаульский водоканал готовит оборудование к зиме
«Росводоканал Барнаул» продолжает подготовку сетей и оборудование к прохождению предстоящего зимнего периода.
По итогам прошлого осенне-зимнего сезона руководством компании было принято решение увеличить объем инвестиций в ремонт сетевого хозяйства на 26% по сравнению с 2018 годом – до 274 млн рублей.
- Часть средств запланирована на модернизацию оборудования – затворов, задвижек, в том числе сбросных. Общий объем средств на обновление и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в 2019 году составит 474 млн рублей, - сообщают в компании.
В частности под замену пойдет затвор на водопроводе на Павловском тракте. Дело в том, что он уже сильно износился и не выполняет свою функцию. В результате это привело к тому, что значительно осложнился ремонт на сетях в Индустриальном районе.
- Установка нового затвора позволит уменьшить зону ограничения водоснабжения в случае ремонтных работ на водопроводной сети, - также добавляют в водоканале.
ИСТОЧНИК KP.RU