Барнаульский водоканал готовит оборудование к зиме

СЕГОДНЯ 07:51 2019-07-02T07:51:14+03:00

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«Росводоканал Барнаул» продолжает подготовку сетей и оборудование к прохождению предстоящего зимнего периода.

По итогам прошлого осенне-зимнего сезона руководством компании было принято решение увеличить объем инвестиций в ремонт сетевого хозяйства на 26% по сравнению с 2018 годом – до 274 млн рублей.

- Часть средств запланирована на модернизацию оборудования – затворов, задвижек, в том числе сбросных. Общий объем средств на обновление и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в 2019 году составит 474 млн рублей, - сообщают в компании.

В частности под замену пойдет затвор на водопроводе на Павловском тракте. Дело в том, что он уже сильно износился и не выполняет свою функцию. В результате это привело к тому, что значительно осложнился ремонт на сетях в Индустриальном районе.

- Установка нового затвора позволит уменьшить зону ограничения водоснабжения в случае ремонтных работ на водопроводной сети, - также добавляют в водоканале.

ИСТОЧНИК KP.RU