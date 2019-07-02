2019-07-02T07:31:17+03:00
Происшествия

Пожарные спасли из огня хозяйку дома и ее собаку

Анна СЕМИНА
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Фото: группа vk.com/barneos22Фото: группа vk.com/barneos22Фото: скриншот сайта
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Пожар в частном доме произошел в понедельник, 1 июля, в Барнауле, в поселке Восточный.

Возгорание произошло на улице Северной. Горел старый частный деревянный дом. Звонок на пульт дежурного поступил примерно в половину седьмого вечера. Когда пожарные прибыли на вызов, из окон веранды шел густой дым. Полностью справиться с огнем удалось за 20 минут. При этом в доме, как оказалось, был газовый баллон, но его успели вынести.

Также пожарные спасли саму хозяйку дома и ее собаку. Огонь успел повредить 15 квадратных метров жилья. Чтобы ликвидировать возгорание потребовалось три автоцистерны и 12 человек. Предварительная версия произошедшего – неосторожное обращение с огнем.

Между тем, судя по сообщениям в социальных сетях, очевидцы во всем винят ту самую хозяйку дома. По их словам женщина была пьяна.

- Эта владелица уснула пьяная, кто знает, что там загорелось, если бы не соседи, сама бы сгорела и вокруг бы всех пожгла, - пишут очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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