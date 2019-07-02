2019-07-02T07:14:26+03:00
Происшествия

В Бийске квартирный мастер украл у заказчицы украшения и духовку

Дарья САВЕНКО
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Мастер ремонтно-строительных работ украл из квартиры заказчицы вещи.Мастер ремонтно-строительных работ украл из квартиры заказчицы вещи.Фото: предоставлено пресс-службой
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Сотрудники полиции задержали мастера ремонтно-строительных работ, который украл из квартиры заказчицы вещи.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию обратилась 21-летняя жительница Бийска. Она сообщила, что на протяжении двух месяцев – с мая по июнь в ее квартире работал мастер, нанятый по объявлению. После того, как заказ был выполнен, мужчина покинул помещение и вместе с собой забрал новый духовой шкаф, золотые серьги, кольцо с фианитом и ювелирные подвески в виде крестов.

Вскоре полицейские задержали мужчину. Им оказался 38-летний бийчанин. Он написал явку с повинной и сейчас находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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