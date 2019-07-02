2019-07-02T06:54:10+03:00
Общество

Пострадавшие от паводка дети из Иркутской области отдохнут в лагерях Алтайского края

Анна СЕМИНА
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Паводок в Иркутской области (фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области)Паводок в Иркутской области (фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области)
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Дети, чьи дома оказались в зоне паводка в Иркутской области, этим летом смогут отдохнуть в Алтайском крае.

Поручение принять детей на отдых дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Конечно же, все будет зависеть от того, требуется ли такая помощь соседнему региону.

- Мы в стороне оставаться не должны, надо поддержать наших земляков, соседей, - заявил Виктор Томенко.

Отметим, летние оздоровительные лагеря Алтайского края могут принять 360 детей из Иркутской области. Такие данные накануне, 1 июля, на аппаратном совещании озвучил заместитель председателя правительства региона Ирина Долгова. Данную информацию также уже донесли до высшего руководства области.

В шести районах Иркутской области действует режим ЧС по паводку: в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. За последние сутки отмечается снижение уровня воды. Обстановка постепенно стабилизируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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