Пострадавшие от паводка дети из Иркутской области отдохнут в лагерях Алтайского края
Дети, чьи дома оказались в зоне паводка в Иркутской области, этим летом смогут отдохнуть в Алтайском крае.
Поручение принять детей на отдых дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Конечно же, все будет зависеть от того, требуется ли такая помощь соседнему региону.
- Мы в стороне оставаться не должны, надо поддержать наших земляков, соседей, - заявил Виктор Томенко.
Отметим, летние оздоровительные лагеря Алтайского края могут принять 360 детей из Иркутской области. Такие данные накануне, 1 июля, на аппаратном совещании озвучил заместитель председателя правительства региона Ирина Долгова. Данную информацию также уже донесли до высшего руководства области.
В шести районах Иркутской области действует режим ЧС по паводку: в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. За последние сутки отмечается снижение уровня воды. Обстановка постепенно стабилизируется.
ИСТОЧНИК KP.RU