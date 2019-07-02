2019-07-02T06:01:41+03:00
Происшествия

Жителя Барнаула обманули на 65 тысяч рублей при продаже гаража

Дарья САВЕНКО
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Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».Фото: Дарья САВЕНКО
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Житель Барнаула стал жертвой мошенника после того, как выставил в интернете объявление о продаже гаража.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, ему позвонил неизвестный и сообщил, что готов купить гараж и даже готов сразу перевести деньги. Для этой операции он попросил продиктовать ему данные своей банковской карты, так как переводить деньги будет с расчетного счета юридического лица. Доверчивый мужчина сделал все так, как его просил незнакомец. Однако, деньги ему никакие не пришли, а наоборот, произошло списание 65 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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