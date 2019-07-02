Погода на 2 июля 2019 года в Барнауле: дождь и +24 градуса

СЕГОДНЯ 05:30 2019-07-02T05:31:30+03:00

В Алтайский край пришел антициклон, который принес с собой дожди и грозы. Фото: Дарья САВЕНКО

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В Алтайский край пришел антициклон, который принес с собой дожди и грозы. Во вторник, 2 июля, в Барнауле дождь, но при этом тепло.

По данным синоптиков, днем столбик термометра поднимется до +22…+24 градусов, северный ветер 3-8 метров в секунду.

По Алтайскому краю местами в северных и восточных районах дождь, в утренние часы местами туман. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, ветер северный 3-8 с усилением до 14 метров в секунду.

В среду, 3 июля, в Барнауле +24…+26 градусов, без осадков. По Алтайскому краю местами в северных и западных районах дождь, гроза, на улице +24…+26 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU