2019-07-02T04:52:54+03:00
Общество

Школьные и студенческие карты перестали работать в Барнауле

Анна СЕМИНА
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В Барнауле до конца лета перестали работать персональные транспортные карты «Школьная» и «Студенческая».

С понедельника, 1 июля, в Барнауле на два месяца приостановили действие двух видов персональных транспортных карт. Это связано с началом летних каникул. Постановление регламентирующее данное решение подписал глава Барнаула Сергей Дугин.

- В соответствии с этим документом, действие карт приостанавливается по 31 августа, - сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

При этом пополнить и оплатить проезд в городском транспорте нельзя. Возможность внести деньги на счет появится только с 15 августа, а разблокировка произойдет 1 сентября. При этом пополнить баланс можно будет до 14 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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