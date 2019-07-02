2019-07-02T03:09:01+03:00
Происшествия

Жителя Камня-на-Оби обвиняют в изнасиловании и убийстве

Анна СЕМИНА
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28-летний житель города Камень-на-Оби обвиняется по двум статьям уголовного кодекса – «Изнасилование» и «Убийство». Причем все это он совершил с одной женщиной.

Следствие установило, что в декабре прошлого года обвиняемый пригласил к себе в гости 37-летнюю женщину, с которой был немного знаком.

- Они вместе выпили, и во время застолья между ними из-за малозначительного повода произошла ссора. Мужчина стал избивать гостью руками и ногами. Подавив сопротивление своей жертвы он изнасиловал ее, а после задушил, - сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Во время расследования выяснилось, что ранее мужчина был неоднократно судим. Однако еще один срок получить он не хотел, поэтому свою вину не признал. Тем не менее, следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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