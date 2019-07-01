Из-за закрытия «Рубцовского хлебокомбинита» уволили около 300 человек

СЕГОДНЯ 15:18 2019-07-01T15:18:47+03:00

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«Рубцовский хлебокомбинат», работу которого остановили 26 июня, ликвидируют, сообщается на портале «вРубцовске.ру».

Как рассказал один из бывших сотрудников предприятия, работники уже получили уведомления об увольнении из-за закрытия комбината. К слову, на производстве хлебобулочных изделий было задействовано около 300 человек.

Как сообщило рубцовское издание, хлебокомбинат закрылся потому, что у предприятия есть растущая задолженность.

Напомним, в фирменных павильонах хлебокомбината уже 26 июня были завезены на реализацию продукты другой организации. У самого же предприятия проблемы начались еще в январе. Уже тогда производство было на грани закрытия. Как теперь сложится судьба бывших сотрудников предприятия - неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU