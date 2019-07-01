Из-за закрытия «Рубцовского хлебокомбинита» уволили около 300 человек
«Рубцовский хлебокомбинат», работу которого остановили 26 июня, ликвидируют, сообщается на портале «вРубцовске.ру».
Как рассказал один из бывших сотрудников предприятия, работники уже получили уведомления об увольнении из-за закрытия комбината. К слову, на производстве хлебобулочных изделий было задействовано около 300 человек.
Как сообщило рубцовское издание, хлебокомбинат закрылся потому, что у предприятия есть растущая задолженность.
Напомним, в фирменных павильонах хлебокомбината уже 26 июня были завезены на реализацию продукты другой организации. У самого же предприятия проблемы начались еще в январе. Уже тогда производство было на грани закрытия. Как теперь сложится судьба бывших сотрудников предприятия - неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU