В Бийске полиция разыскивает парня, который избил пенсионера

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-01T11:28:54+03:00

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Происшествие случилось в вечернее время на улице Социалистической. Во время ссоры молодой парень избил 73-летнего мужчину, сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

В результате потасовки пожилой мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его увезли в больницу, а нападавший с места происшествия скрылся, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сейчас подозреваемого разыскивает полиция. Его приметы: на вид 20-25 лет, его рост – 175-178 см, худощавого телосложения с темными волосами. Он был одет в кофту с надписями на груди черно-зеленого цвета, черные штаны и темные кроссовки со светлыми вставками.

Если кому-то из жителей Алтайского края что-либо известно об этом человеке и его местонахождении, просьба позвонить в полицию по телефонам: 45-02-02, 44-91-97, 8-963-573-3838 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU