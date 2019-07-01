ЛДПР назвали кандидатов на довыборы в АКЗС и гордуму

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-01T10:49:15+03:00

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На внеочередной отчетно-выборной конференции алтайского отделения ЛДПР определили кандидатов, которые примут участие в выборах, сообщили в пресс-центре партии.

Так в довыборах в АКЗС по одномандатному избирательному округу №2 примет участие активист ЛДПР Максим Шапошников. На дополнительные выборы в Барнаульскую городскую Думу по одномандатному округу № 2 будет участвовать Петр Кайдаш. Также определили кандидатов на выборы в муниципалитетах.

Напомним, выборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

К слову, довыборы в АКЗС и Барнаульскую городскую Думу пройдут в связи со смертью депутата регионального парламента Александра Гукова, а также досрочным сложением полномочий Марата Жумадилова. В ближайшее время Максиму Шапошникову и Петру Кайдашу необходимо пройти регистрацию в краевой избирательной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU