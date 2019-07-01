Команда Алтай-Кокса заняла призовые места на Корпоративных играх НЛМК

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-01T10:21:54+03:00

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35 спортсменов Алтай-Кокса приняли участие в Корпоративных играх предприятий Группы НЛМК 29 – 30 июня в Липецке.

Соревнования проходили по восьми видам спорта. Алтайские спортсмены стали бесспорными лидерами в гиревом спорте, мини-футболе и легкоатлетическом многоборье; заняли третье место в плавании, волейболе и настольном теннисе.

В личном зачете золотую и серебряную медали выиграли гиревики Алтай-Кокса Владимир Папшев и Николай Астафьев. Второе место в теннисе заняла Татьяна Мусохранова.

Абсолютным победителем Корпоративных игр стала команда Новолипецкого металлургического комбината.

Фоторепортаж о соревнованиях можно посмотреть в альбоме, перейдя по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU