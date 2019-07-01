Команда Алтай-Кокса заняла призовые места на Корпоративных играх НЛМК
35 спортсменов Алтай-Кокса приняли участие в Корпоративных играх предприятий Группы НЛМК 29 – 30 июня в Липецке.
Соревнования проходили по восьми видам спорта. Алтайские спортсмены стали бесспорными лидерами в гиревом спорте, мини-футболе и легкоатлетическом многоборье; заняли третье место в плавании, волейболе и настольном теннисе.
В личном зачете золотую и серебряную медали выиграли гиревики Алтай-Кокса Владимир Папшев и Николай Астафьев. Второе место в теннисе заняла Татьяна Мусохранова.
Абсолютным победителем Корпоративных игр стала команда Новолипецкого металлургического комбината.
Фоторепортаж о соревнованиях можно посмотреть в альбоме, перейдя по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU