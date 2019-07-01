В центре Барнаула отреставрируют опасные фасады домов

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-01T10:11:23+03:00

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В краевой столице руководители городской и районных администраций провели рейд по состоянию фасадов многоквартирных домов, находящихся на красной линии. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Чтобы подсчитать количество домов, которые нуждаются в ремонте, представители администрации объехали Октябрьский, Центральный и Железнодорожный районы. После этого были выданы предписания управляющим компаниям с требованием провести восстановительный ремонт. На многих домах ремонт фасадов уже начался.

Также глава Барнаула Сергей Дугин поручил руководителям администраций районов регулярно проводить осмотр зданий и сразу же информировать управляющие компании о возникающих недостатках.

К слову, все работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Барнаул – комфортный город» и «Капитальный ремонт имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края».

ИСТОЧНИК KP.RU